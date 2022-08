In Francia l'IA di Google ha aiutato a scovare migliaia di piscine abusive (Di martedì 30 agosto 2022) Incrociando immagini aeree e dati catastali, il sistema di Intelligenza Artificiale ha segnalato alle autorità oltre 20.000 piscine abusive. Recuperati oltre 10 milioni di euro di tasse. Il prossimo passo sarà quello di mettere il software alla ricerca di edifici e pertinenze abusive... Leggi su dday (Di martedì 30 agosto 2022) Incrociando immagini aeree e dati catastali, il sistema di Intelligenza Artificiale ha segnalato alle autorità oltre 20.000. Recuperati oltre 10 milioni di euro di tasse. Il prossimo passo sarà quello di mettere il software alla ricerca di edifici e pertinenze...

ArturoMarghera : @passeg @UngaroStefano In Francia le costruisce lo stato, e le gestisce una società privata, EDF. Che rende così be… - bizcommunityit : Francia, rissa in volo tra due piloti di Air France: la compagnia li sospende dal servizio - SamLecter2 : RT @SamLecter2: Per concludere il mio ultimo anno, devo raccogliere informazioni per la mia tesi, da turisti che non parlano francese e che… - bizcommunityit : Salvini: “Sul caro energia imitiamo il #governo di Macron” - bizcommunityit : Energia, Salvini: mandato a Draghi, tetto bollette come in Francia. Calenda: ok, troviamo intesa -