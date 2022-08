In arrivo La Voce che Hai dentro, la nuova fiction con Massimo Ranieri (Di martedì 30 agosto 2022) Mediaset si sta preparando per accogliere una nuova fiction. Si tratta de La Voce che Hai dentro, prodotta da Lucky Red. Al momento, le riprese sono ancora in corso, però, è noto che uno dei personaggi principali sarà interpretato da Massimo Ranieri. Il cantante ha contribuito attivamente anche alla creazione della storia. La direzione è stata affidata a Eros Puglielli, mentre Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino si sono occupati della scrittura. La Voce che Hai dentro, Massimo Ranieri torna in TV con una nuova fiction La Voce che Hai dentro ruoterà attorno alla storia di Michele Ferrara. L’uomo, dopo essere stato accusato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Mediaset si sta preparando per accogliere una. Si tratta de Lache Hai, prodotta da Lucky Red. Al momento, le riprese sono ancora in corso, però, è noto che uno dei personaggi principali sarà interpretato da. Il cantante ha contribuito attivamente anche alla creazione della storia. La direzione è stata affidata a Eros Puglielli, mentre Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino si sono occupati della scrittura. Lache Haitorna in TV con unaLache Hairuoterà attorno alla storia di Michele Ferrara. L’uomo, dopo essere stato accusato ...

