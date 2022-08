Il trailer di Un Affare Privato | il giallo in costume di Prime Video con Aura Garrido e Jean Reno | trama | cast e foto

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Arriva il 16 settembre suUn, l’annunciata serie originale Amazon Studios con(Malnazidos, The Ministry of Time) e(The professional, Le Grand Bleu). Gli otto episodi prodotti da Bambú Producciones saranno disponibili in esclusiva suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, Italia compresa. Un(titolo originale Un Asunto Privado) è ambientata alla fine degli anni ‘40, in Galizia, quando Marina Quiroga (), una coraggiosa giovane donna dell’alta borghesia con uno spirito da poliziotta, decide di dare la caccia al serial killer che da mesi è diventato il terrore della città. Ad ...