Il tifoso della Fiorentina che ha tentato di schiaffeggiare Spalletti è un allenatore delle giovanili (Di martedì 30 agosto 2022) Sono due gli uomini identificati dalla Digos coinvolti nel battibecco con Luciano Spalletti al termine di Fiorentina-Napoli, domenica. La Nazione ne svela l'identità. Il tifoso che ha tentato di schiaffeggiare l'allenatore del Napoli è Lorenzo Straccali, 50enne di Scandicci, in provincia di Firenze. Secondo quanto emerge, sarebbe un allenatore di calcio giovanile e da pochi giorni avrebbe iniziato una collaborazione con l'Academy del Tau Altopascio. Il Tau, d'altra parte, fa sapere che Straccali non è mai stato un tesserato del club. Il secondo uomo, quello che ha tirato la bottiglietta d'acqua contro Spalletti, identificato in base ai video, è un 70enne che risiede nella provincia di Firenze. Entrambi rischiano un Daspo di 2 anni.

