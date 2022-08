Il tartufo tra ‘natura’ e ‘cultura’: passato, presente e futuro di una risorsa polivalente (Di martedì 30 agosto 2022) ALBA – Ad Alba, in via Cavour 4 (Palazzo Banca d’Alba), e al Castello di Grinzane Cavour, dal 22 al 24 settembre si terrà il convegno internazionale “Il tartufo tra ‘natura’ e ‘cultura’. passato, presente e futuro di una risorsa polivalente”, coordinato dalla professoressa Irma Naso, che presiede il Centro studi CeSA per la storia dell’alimentazione e della cultura materiale. I tartufi “delizie sono delle mense”, scriveva l’accademico torinese Giovanni Bernardo Vigo in un poemetto latino pubblicato a Torino nel 1776: i tubera terrae, tratti dal profondo grembo della terra “ov’ella li nutrica, e asconde”, giungono sulle ricche e sontuose mense “con lusso imbandite” ad allietare i lauti conviti. Un profluvio di espressioni che connotano l’odoroso fungo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) ALBA – Ad Alba, in via Cavour 4 (Palazzo Banca d’Alba), e al Castello di Grinzane Cavour, dal 22 al 24 settembre si terrà il convegno internazionale “Iltradi una”, coordinato dalla professoressa Irma Naso, che presiede il Centro studi CeSA per la storia dell’alimentazione e della cultura materiale. I tartufi “delizie sono delle mense”, scriveva l’accademico torinese Giovanni Bernardo Vigo in un poemetto latino pubblicato a Torino nel 1776: i tubera terrae, tratti dal profondo grembo della terra “ov’ella li nutrica, e asconde”, giungono sulle ricche e sontuose mense “con lusso imbandite” ad allietare i lauti conviti. Un profluvio di espressioni che connotano l’odoroso fungo ...

