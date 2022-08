Il ritorno di Elisa Anzaldo alla conduzione del Tg1, edizione delle 20 (Di martedì 30 agosto 2022) alla fine, le parti in causa avevano deciso di metterci una pietra sopra. Dopo la battuta, nel corso della rassegna stampa del Tg1 del 3 agosto, su Giorgia Meloni e sui suoi peccati «più gravi» rispetto a quello di essere una presunta tifosa della Lazio, Elisa Anzaldo – per quasi un mese – non era stata in conduzione in nessuna delle edizioni della testata principale della rete ammiraglia. Dopo quella battuta, certo, c’era stata maretta, con tutti gli esponenti del centrodestra in commissione di vigilanza Rai che avevano manifestato rimostranze e avevano anche coinvolto l’Agcom. Tuttavia, era stata la stessa Giorgia Meloni a dire che la battuta di Elisa Anzaldo era ormai acqua passata e che la polemica non avrebbe avuto più seguito. Nell’edizione ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 agosto 2022)fine, le parti in causa avevano deciso di metterci una pietra sopra. Dopo la battuta, nel corso della rassegna stampa del Tg1 del 3 agosto, su Giorgia Meloni e sui suoi peccati «più gravi» rispetto a quello di essere una presunta tifosa della Lazio,– per quasi un mese – non era stata inin nessunaedizioni della testata principale della rete ammiraglia. Dopo quella battuta, certo, c’era stata maretta, con tutti gli esponenti del centrodestra in commissione di vigilanza Rai che avevano manifestato rimostranze e avevano anche coinvolto l’Agcom. Tuttavia, era stata la stessa Giorgia Meloni a dire che la battuta diera ormai acqua passata e che la polemica non avrebbe avuto più seguito. Nell’...

