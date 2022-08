Il retroscena di Mourinho: lo scambio di battute con Dybala dopo il cambio (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA - Quando ha richiamato in panchina Paulo Dybala , autore di una doppietta contro il Monza, le telecamere hanno ripreso una chiacchierata tra i due. Terminata con un sorriso. "Cosa ci siamo detti? ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA - Quando ha richiamato in panchina Paulo, autore di una doppietta contro il Monza, le telecamere hanno ripreso una chiacchierata tra i due. Terminata con un sorriso. "Cosa ci siamo detti? ...

Luxgraph : Mourinho 'pazzo' di Dybala: tanti elogi e il retroscena sul cambio - ilRomanistaweb : ?? #Galliani: 'Avrei voluto #Dybala', #Stroppa: 'Sarebbe stato un sogno' Il retroscena dell’ad: 'Avevo invitato gli… - asromaliveit1 : ??Retroscena dal Portogallo sull'affare #Camara in casa #ASRoma. Secondo quanto scritto da - sportli26181512 : Allegri: 'Buon risultato, ma c'è rammarico. Ecco cosa mi ha detto Mourinho': L'allenatore della Juve ha commentato… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Camara in pole per il centrocampo: il retroscena legato a Spalletti ???? #ASRoma #Mourinho… -