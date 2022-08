Il puzzle della crisi energetica e le critiche di Giulio Tremonti. La versione di Polillo (Di martedì 30 agosto 2022) È difficile non concordare con Giulio Tremonti, nell’escludere ogni ulteriore scostamento di bilancio, in solitudine, per far fronte al caro energia. Il mercato ha già mandato segnali inequivocabili sui titoli del debito pubblico italiano. Non tenerne conto, sarebbe ripetere, seppure in forme diverse, l’esperienza del 2011. Rispetto alla quale, la situazione italiana è migliore per alcuni aspetti, peggiore per altri. Il debito pubblico, dato negativo, è ben più alto, anche se il fenomeno non è stato solo italiano. Nel 2011 era del 119,5 per cento. Dieci anni dopo del 150,8 per cento. Il debito nei confronti dell’estero, dato positivo, è stato, invece completamente riassorbito. Allora superava abbondantemente il 20 per cento del Pil. Oggi i crediti verso l’estero, nonostante il peggioramento di questi ultimi mesi, sfiorano, invece, il 6 per ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) È difficile non concordare con, nell’escludere ogni ulteriore scostamento di bilancio, in solitudine, per far fronte al caro energia. Il mercato ha già mandato segnali inequivocabili sui titoli del debito pubblico italiano. Non tenerne conto, sarebbe ripetere, seppure in forme diverse, l’esperienza del 2011. Rispetto alla quale, la situazione italiana è migliore per alcuni aspetti, peggiore per altri. Il debito pubblico, dato negativo, è ben più alto, anche se il fenomeno non è stato solo italiano. Nel 2011 era del 119,5 per cento. Dieci anni dopo del 150,8 per cento. Il debito nei confronti dell’estero, dato positivo, è stato, invece completamente riassorbito. Allora superava abbondantemente il 20 per cento del Pil. Oggi i crediti verso l’estero, nonostante il peggioramento di questi ultimi mesi, sfiorano, invece, il 6 per ...

