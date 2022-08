Il presidente della FFF spera che Pogba non perda il posto in Francia per la presunta estorsione (Di martedì 30 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet ha espresso la speranza che Paul Pogba rimanga nella rosa della Francia per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, nonostante i continui problemi fuori campo del centrocampista. Il regista, vincitore della Coppa del Mondo con Didier Deschamps a Russia 2018, è stato escluso per infortunio alla Juventus, dopo il suo ritorno in bianconeri dopo sei anni frustranti con il Manchester United. Ma Pogba ha anche preoccupazioni significative fuori dal campo, con i suoi avvocati che affermano che è stato bersaglio di un tentativo di estorsione da parte di una banda organizzata. La dichiarazione è arrivata tra le affermazioni del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: IlFedercalcio francese Noel Le Graet ha espresso lanza che Paulrimanga nella rosaper la Coppa del Mondo del Qatar 2022, nonostante i continui problemi fuori campo del centrocampista. Il regista, vincitoreCoppa del Mondo con Didier Deschamps a Russia 2018, è stato escluso per infortunio alla Juventus, dopo il suo ritorno in bianconeri dopo sei anni frustranti con il Manchester United. Maha anche preoccupazioni significative fuori dal campo, con i suoi avvocati che affermano che è stato bersaglio di un tentativo dida parte di una banda organizzata. La dichiarazione è arrivata tra le affermazioni del ...

Mov5Stelle : ??? Leggi l’intervista realizzata dal Corriere della Sera a @GiuseppeConteIT, Presidente del MoVimento 5 Stelle. Qu… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'elettric… - MatteoRichetti : No caro Presidente @GiovanniToti, non è lo strano senso di @CarloCalenda, si chiama #Costituzione. Che stabilisce c… - GiuseppePepe10 : RT @ultimenotizie: Se l’Europa vuole difendere i suoi principi fondamentali, #Putin non può vincere la guerra. Lo ha detto la presidente de… - sotirias : RT @antorendina: In ogni caso non bisogna stupirsi troppo dei risultati della Ferrari, considerando che le uniche dichiarazioni sullo sport… -