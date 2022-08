PandArancio : RT @Gazzetta_it: Il pacco pignoni si rimonta così - Gazzetta_it : Il pacco pignoni si rimonta così - Gazzetta_it : Come si smonta il pacco pignoni -

MtbCult.it

Stefano Colangelo, di Fsa, ci spiega come si monta - rimonta - la cassetta. Gli attrezzi indispensabili e i passaggi chiavi. Ma attenzione agli incastri ...Siamo andati in Fsa e con Stefano Colangelo scopriamo i segreti della cassetta: la durata, i segreti per farla funzionare al meglio, gli attrezzi necessari e le manovre per ... Ecco come Nino Schurter guida l'evoluzione della Mtb