Il mondo di Giannis Antetokounmpo

(Di martedì 30 agosto 2022) Per quanto lontano scorra il fiume, non dimentica mai la sua sorgente” e “Un minuto di pazienza, dieci anni di pace”. Incomincia così, con due proverbi (il primo nigeriano, il secondo greco) la meravigliosa biografia su, straordinario campione della Nba: Mirin Fader,. L’incredibile ascesa di un campione (Add editore, 2022). In un incipit ci sono due mondi. Le origini, quella Nigeria che mamma e papàdecisero di lasciare per cercare fortuna altrove e la Grecia, dove la pazienza, anzi la sopportazione, la resilienza, il sacrificio, anche il dolore non fu una scelta, ma una necessità. Le pagine iniziali del libro sono struggenti e raccontano di Sepolia, il quartiere nella periferia nord di Atene dove nascono quattro figli a cui vengono dati nomi greci (Thanasis, ...