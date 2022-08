Il medico di San Patrignano: «La cannabis crea dipendenza» (Di martedì 30 agosto 2022) cannabis Si, cannabis No. È questo il quesito su cui si interroga la politica da anni e che torna ad animare anche questa campagna elettorale. Eppure sono molti gli esperti che assicurano che l’uso prolungato di questa sostanza crei dipendenza nel 10% dei casi oltre a ripercuotersi in modo negativo sulla vita dei soggetti che ne fanno uso. Arresti, comportamenti antisociali, esordi psicotici, disinteresse per le cose, scarso rendimento scolastico, sono solo alcuni degli effetti che l’uso della cannabis può causare. Mentre nei giovanissimi secondo il dottor Antonio Boschini della comunità di San Patrignano addirittura abbasserebbe il quoziente intellettivo, un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni e non va sottovalutato - continua il medico - ma soprattutto che deve essere ... Leggi su panorama (Di martedì 30 agosto 2022)Si,No. È questo il quesito su cui si interroga la politica da anni e che torna ad animare anche questa campagna elettorale. Eppure sono molti gli esperti che assicurano che l’uso prolungato di questa sostanza creinel 10% dei casi oltre a ripercuotersi in modo negativo sulla vita dei soggetti che ne fanno uso. Arresti, comportamenti antisociali, esordi psicotici, disinteresse per le cose, scarso rendimento scolastico, sono solo alcuni degli effetti che l’uso dellapuò causare. Mentre nei giovanissimi secondo il dottor Antonio Boschini della comunità di Sanaddirittura abbasserebbe il quoziente intellettivo, un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni e non va sottovalutato - continua il- ma soprattutto che deve essere ...

