Il Manchester United annuncia Antony Osimhen resta al Napoli | e Cristiano Ronaldo?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 30 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Ill’ingaggio ufficiale diMatheus dos Santos, noto semplicemente come. Ieri la trattativa con l’Ajax si è sbloccata, tanto che l’esterno offensivo del Brasile è volato in Inghilterra per effettuare le visite mediche. Per il suo acquisto, i Red Devils hanno sborsato la bellezza di 100 milioni di euro e, tranne delle operazioni minori, dovrebbero aver chiuso il proprio calciomercato. La stessa cifra, con l’aggiunta di 30, 40 milioni di euro, sarebbe servita per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Victored invece Glazer ha optato per, fortemente voluto da Ten Hag che lo ha allenato in queste stagioni all’Ajax., quindi,a ...