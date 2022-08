Il MAIE lancia petizione per ripristinare il Ministero per gli italiani all’estero: in poche ore migliaia di firme (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Vincenzo Odoguardi rilancia sulla questione del MIM raccogliendo migliaia di firme in tutto il mondo Roma, 30 Agosto 2022. Il MAIE nasce da e per gli italiani all’estero e a loro si dedicano le attenzioni dei politici che fanno parte di questo Movimento. Primo fra tutti Vincenzo Odoguardi, candidato MAIE al Senato per la ripartizione America Settentrionale e Centrale, che nei giorni scorsi ha lanciato sul noto sito Change.org, una petizione per ripristinare il Ministero per gli italiani nel mondo. Come si legge nel testo pubblicato: “Come specificato sul sito dell’Archivio del Senato italiano, le materie di competenza del MIM riguardavano: le politiche generali ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Vincenzo Odoguardi risulla questione del MIM raccogliendodiin tutto il mondo Roma, 30 Agosto 2022. Ilnasce da e per glie a loro si dedicano le attenzioni dei politici che fanno parte di questo Movimento. Primo fra tutti Vincenzo Odoguardi, candidatoal Senato per la ripartizione America Settentrionale e Centrale, che nei giorni scorsi hato sul noto sito Change.org, unaperilper glinel mondo. Come si legge nel testo pubblicato: “Come specificato sul sito dell’Archivio del Senato italiano, le materie di competenza del MIM riguardavano: le politiche generali ...

