Il Leeds schiera la mossa per l’attaccante che Bielsa ama come sostituto di Dan James

(Di martedì 30 agosto 2022) Breaking: IlUnited potrebbe fare unain ritardo per Ryan Kent dei Rangers prima della fine della finestra di trasferimento. L’esterno è stato collegato con un trasferimento a Elland Road per un po’ di tempo e il Daily Mail riporta che ilsta valutando la possibilità di riaccendere quell’interesse con unain ritardo prima della scadenza di giovedì. Il club dello Yorkshire sta tenendo d’occhio il Kent perché Tottenham Hotspur ed Everton stanno entrambi inseguendo Dane Jesse Marsch sarebbe a corto nell’area se il nazionale del Galles non fosse sostituito, afferma il Daily Mail. Ilpotrebbe fare unaper Kent?Ilha avuto un’estate molto impegnativa con entrate e uscite, ma il club vorrebbe comunque ...

Corriere dello Sport

Più unadi trequartisti eclettici, non esattamente tra i più scarsi del mondo, capaci di ...30 Fulham - Liverpool 2 - 2 16:00 Bournemouth - Aston Villa 2 - 0 16:00United - Wolves 2 - 1 ...Erik Ten HagCristiano Ronaldo dall'inizio, ma serve a nulla. Per il Manchester United è ...United 4 - 0 Brighton - Newcastle 0 - 0 Manchester City - Bournemouth 4 - 0 Southampton -... Il Chelsea crolla con il Leeds: Koulibaly espulso. City, pari in rimonta Le due società inglesi sarebbero pronte a presentare un'offerta per la punta italiana. La Juve deve prima riscattarlo dall'Everton ...Jesse Marsch e Leeds Unito hanno goduto di un buon inizio di stagione, ma sarà messo alla prova come Chelsea arriva a Elland Road. Insieme a Cristiano ...