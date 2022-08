Il Giornale sulla vergogna del Franchi: perché vengono chiuse sempre le curve e mai le tribune? (Di martedì 30 agosto 2022) In un articolo a firma di Elia Pagnoni Il Giornale torna su quanto accaduto al Franchi domenica, tra cori razzisti e insulti a Spalletti, con il faccia a faccia finale tra il tecnico del Napoli e un tifoso in tribuna, identificato dalla Digos. A parte il rimarcare il fatto che il malcostume è un problema di tutti gli stadi e definire il Giudice Sportivo inflessibile per una multa di 15mila euro che francamente sembra ridicola, il quotidiano pone un interrogativo: perché si chiudono sempre le curve e mai le tribune in casi del genere? “La gente napoletana se la prende per l’accoglienza a Firenze, ma è solo una situazione contingente, perché il malcostume è in ogni stadio. La curva tira in ballo il solito Vesuvio, gli 007 della procura federale annotano tutto e il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) In un articolo a firma di Elia Pagnoni Iltorna su quanto accaduto aldomenica, tra cori razzisti e insulti a Spalletti, con il faccia a faccia finale tra il tecnico del Napoli e un tifoso in tribuna, identificato dalla Digos. A parte il rimarcare il fatto che il malcostume è un problema di tutti gli stadi e definire il Giudice Sportivo inflessibile per una multa di 15mila euro che francamente sembra ridicola, il quotidiano pone un interrogativo:si chiudonolee mai lein casi del genere? “La gente napoletana se la prende per l’accoglienza a Firenze, ma è solo una situazione contingente,il malcostume è in ogni stadio. La curva tira in ballo il solito Vesuvio, gli 007 della procura federale annotano tutto e il ...

napolista : Il Giornale sulla vergogna del Franchi: perché vengono chiuse sempre le curve e mai le tribune? In tribuna “eviden… - raffaelespedic1 : @LaVeritaWeb Avrei accettato critiche sulla gestione della pandemia da tutti ma mai da un giornaletto diretto da… - albi_coco4 : @petunianelsole @Chicchi30034355 @LaVeritaWeb Quello delle inchieste sulla vita e i guadagni di Saviano? Siamo mess… - francescadb : @CarloCalenda Senti coso, io per leggere due righe sulla destra, che non siano insulti, devo leggere un solo giorna… - missingbower : certo che però questo ci ha fatto esercitare un anno intero sulla traduzione di articoli di giornale e saggi brevi… -