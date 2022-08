Il caso Librandi imbarazza la Bonino: candidato nel seggio sicuro da +Europa, è il suo padrone di casa (Di martedì 30 agosto 2022) Poche settimane fa, la presentazione delle liste elettorali di +Europa ha riservato la sorpresa della candidatura di Gianfranco Librandi, imprenditore del Varesotto già deputato alla Camera, prima con il Pd, poi passato a Italia Viva. Librandi, con una militanza politica che parte ancor prima con Forza Italia, passando poi per Scelta civica con Monti, il 25 settembre sarà infatti il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale della periferia sud di Milano e capolista nel proporzionale nel collegio di Monza per il partito di Emma Bonino con una grandissima possibilità di elezione nel collegio. Inoltre, per sicurezza, è candidato anche al proporzionale. LEGGI ANCHE Librandi finanziava Open: 800mila euro? C'è chi si compra la barca, io li ho ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Poche settimane fa, la presentazione delle liste elettorali diha riservato la sorpresa della candidatura di Gianfranco, imprenditore del Varesotto già deputato alla Camera, prima con il Pd, poi passato a Italia Viva., con una militanza politica che parte ancor prima con Forza Italia, passando poi per Scelta civica con Monti, il 25 settembre sarà infatti ildella coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale della periferia sud di Milano e capolista nel proporzionale nel collegio di Monza per il partito di Emmacon una grandissima possibilità di elezione nel collegio. Inoltre, per sicurezza, èanche al proporzionale. LEGGI ANCHEfinanziava Open: 800mila euro? C'è chi si compra la barca, io li ho ...

