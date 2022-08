"Il caro bollette mette a rischio anche la stagione dello sci" (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - "Con queste bollette la prossima stagione dello sci è a rischio. Non vogliamo assolutamente chiudere ma se gli impianti di risalita resteranno chiusi, ne risentirà pesantemente tutta la filiera della montagna". L'allarme è lanciato in un'intervista con l'AGI, da Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) in merito al forte incremento dei costi dell'energia che sta andando ad influire sul costo di gestione dei tanti impianti di risalita presenti sulle montagne italiane. "Per una cabinovia di 15 posti lunga 2 chilometri, la bolletta di luglio 2021 - analizza Ghezzi - era stata di 12.000 euro, dodici mesi dopo il costo era quasi triplicato, ben 34.000 euro. Se in passato avevamo messo a bilancio 450mila euro per la gestione dell'impianto da fine ottobre a Pasqua, ora la somma ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - "Con questela prossimasci è a. Non vogliamo assolutamente chiudere ma se gli impianti di risalita resteranno chiusi, ne risentirà pesantemente tutta la filiera della montagna". L'allarme è lanciato in un'intervista con l'AGI, da Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) in merito al forte incremento dei costi dell'energia che sta andando ad influire sul costo di gestione dei tanti impianti di risalita presenti sulle montagne italiane. "Per una cabinovia di 15 posti lunga 2 chilometri, la bolletta di luglio 2021 - analizza Ghezzi - era stata di 12.000 euro, dodici mesi dopo il costo era quasi triplicato, ben 34.000 euro. Se in passato avevamo messo a bilancio 450mila euro per la gestione dell'impianto da fine ottobre a Pasqua, ora la somma ...

