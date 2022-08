Il candidato della Meloni boccia la Meloni sui migranti. Nordio: “Il blocco navale? Impraticabile”. Da Giorgia il solito slogan da campagna elettorale (Di martedì 30 agosto 2022) Sui migranti Giorgia Meloni ha le idee chiare e quotidianamente spiega che quando sarà al governo, Fratelli d’Italia non esiterà a imporre un blocco navale nel mediterraneo. Si tratta di una proposta estrema che, però, non sembra piacere neanche ai suoi fedelissimi. In particolare l’ex magistrato Carlo Nordio, candidato con Fratelli d’Italia, che ha bollato quest’idea come “Impraticabile”. Leggi anche: blocco navale per i migranti. Ecco perché la Meloni non ce la racconta giusta. Il Diritto internazionale lo vieta espressamente. E pure in caso di guerra c’è l’obbligo del porto sicuro. Sui migranti Nordio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Suiha le idee chiare e quotidianamente spiega che quando sarà al governo, Fratelli d’Italia non esiterà a imporre unnel mediterraneo. Si tratta di una proposta estrema che, però, non sembra piacere neanche ai suoi fedelissimi. In particolare l’ex magistrato Carlocon Fratelli d’Italia, che ha bollato quest’idea come “”. Leggi anche:per i. Ecco perché lanon ce la racconta giusta. Il Diritto internazionale lo vieta espressamente. E pure in caso di guerra c’è l’obbligo del porto sicuro. Sui...

