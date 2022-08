Il Campionato Italiano 5.5 Stazza Internazionale al CN Sambenedettese (Di martedì 30 agosto 2022) Al Circolo Nautico Sambenedettese sta per iniziare evento con lo scopo di rievocare il periodo d’oro delle grandi competizioni veliche del novecento: dal 15 al 18 settembre 2022, infatti, andrà in scena il Campionato Italiano 5.5 Stazza Internazionale, con una flotta di scafi pronta a prendervi parte. Il nome della classe non si riferisce alla lunghezza delle barche, pari a 9,50 metri, ma al risultato di una precisa formula matematica, pensata per la costruzione di questi scafi. Campionato Italiano 5.5 Stazza Internazionale, le barche presenti Nati ufficialmente nel 1949, i 5.50 sono stati impiegati in cinque edizioni delle Olimpiadi, da Helsinki 1952 fino a Città del Messico 1968. Oltre 800 esemplari di questo tipo di imbarcazione ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 30 agosto 2022) Al Circolo Nauticosta per iniziare evento con lo scopo di rievocare il periodo d’oro delle grandi competizioni veliche del novecento: dal 15 al 18 settembre 2022, infatti, andrà in scena il5.5, con una flotta di scafi pronta a prendervi parte. Il nome della classe non si riferisce alla lunghezza delle barche, pari a 9,50 metri, ma al risultato di una precisa formula matematica, pensata per la costruzione di questi scafi.5.5, le barche presenti Nati ufficialmente nel 1949, i 5.50 sono stati impiegati in cinque edizioni delle Olimpiadi, da Helsinki 1952 fino a Città del Messico 1968. Oltre 800 esemplari di questo tipo di imbarcazione ...

