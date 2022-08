I romanzi di dieci autrici da leggere a settembre

(Di martedì 30 agosto 2022) Costruzione di identità fake tramite i social, cammino in montagna sulle tracce di grandi artiste, saghe familiari giamaicane o del New Mexico, memoir di vittime di violenza di genere

exlibris201 : RT @LIandiorio: Breve storia dell’esordio letterario in Italia dagli anni Ottanta del Novecento ai primi Dieci del Duemila. @romanzi_it @il… - LIandiorio : Breve storia dell’esordio letterario in Italia dagli anni Ottanta del Novecento ai primi Dieci del Duemila.… - TwihardMuser : Mi fisso con un crimine compiuto 98 anni fa del quale hanno fatto dieci mila cose tra film, teatro e romanzi e io n… - arcocielo : RT @angelo_cennamo: 'Il Brokeland Records è un caravanserraglio dove la gente sta insieme, si rilassa, ascolta buona musica e si racconta s… - angelo_cennamo : 'Il Brokeland Records è un caravanserraglio dove la gente sta insieme, si rilassa, ascolta buona musica e si raccon… -

Vanity Fair Italia

... 2013) e diversi, il più recente dei quali è L'archivio del diavolo (Solferino, 2020). Il ... È il settembre del 1350 e Boccaccio viene incaricato di portarefiorini d'oro come risarcimento ...Sì, adesso coneuro hai le chiamate illimitate e internet ad alta velocità. No, non te lo ... " che è lo stesso successo che negli anni Novanta incarnavano i protagonisti dei migliori... Dieci libri di cibo e vino da portarsi sotto l'ombrellone per l'estate 2022 Il ritratto contenuto nella raccolta di scritti di Goffredo Fofi "Son nato scemo e morirò cretino". Dal suo ruolo di guida intellettuale per le riviste settantottine a "I cani del Sinai", la storia te ...Riascolta "Le madri non dormono mai" di Lorenzo Marone e "Il tempo delle tartarughe" di Francesca Scotti di Il cacciatore di libri. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della ...