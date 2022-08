I milanesi e quella strana sindrome da stress post vacanziero (Di martedì 30 agosto 2022) Ci risiamo, ossignur. Esaurita l'illusoria parentesi vacanziera la nevrosi comincerà di nuovo a sfrigolare tra gli automobilisti sotto il verde dei semafori; i tavolini dei bar si riaffolleranno di temibili pausapranzisti perennemente incazzati, dallo sguardo livido e con un occhio allo smartphone e l'altro all'orologio; decine di podisti improvvisati ricominceranno a correre scompostamente, alla fine di una giornata di palta, tra lo smog, nel crepuscolo della Co2. Lo stress tornerà a prenderci la testa e le viscere. Torneremo milanesi doc. Cioè, come afferma l'autorevole The Guardian, saremo ghermiti dalla PVS, la post vacation syndrome, la sindrome del rientro post-vacanze che insinua il dramma anticipato delle scadenze e del lavoro da portare a termine in qualsiasi lavoratore medio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Ci risiamo, ossignur. Esaurita l'illusoria parentesi vacanziera la nevrosi comincerà di nuovo a sfrigolare tra gli automobilisti sotto il verde dei semafori; i tavolini dei bar si riaffolleranno di temibili pausapranzisti perennemente incazzati, dallo sguardo livido e con un occhio allo smartphone e l'altro all'orologio; decine di podisti improvvisati ricominceranno a correre scomamente, alla fine di una giornata di palta, tra lo smog, nel crepuscolo della Co2. Lotornerà a prenderci la testa e le viscere. Torneremodoc. Cioè, come afferma l'autorevole The Guardian, saremo ghermiti dalla PVS, lavacation syndrome, ladel rientro-vacanze che insinua il dramma anticipato delle scadenze e del lavoro da portare a termine in qualsiasi lavoratore medio ...

