I ghiacci della Groenlandia faranno aumentare il livello del mare (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Secondo uno studio, il rapido scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia finirà per innalzare il livello globale del mare di almeno 27 centimetri, più del doppio di quanto previsto in precedenza. Questo a causa di qualcosa che potrebbe essere chiamato “ghiaccio zombie”. Si tratta di ghiaccio condannato che, pur essendo ancora attaccato ad aree di ghiaccio più spesse, non viene più rifornito dai ghiacciai principali che ora ricevono meno neve. Senza rifornimento, il ghiaccio è condannato a sciogliersi a causa dei cambiamenti climatici ed inevitabilmente alzerà il livello dei mari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Secondo uno studio, il rapido scioglimentocalotta glacialefinirà per innalzare ilglobale deldi almeno 27 centimetri, più del doppio di quanto previsto in precedenza. Questo a causa di qualcosa che potrebbe essere chiamato “o zombie”. Si tratta dio condannato che, pur essendo ancora attaccato ad aree dio più spesse, non viene più rifornito daiai principali che ora ricevono meno neve. Senza rifornimento, ilo è condannato a sciogliersi a causa dei cambiamenti climatici ed inevitabilmente alzerà ildei mari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

