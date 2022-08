TuttoAndroid : HONOR lancia le nuove offerte Back to School su tutto il catalogo - TuttoTechNet : HONOR lancia il Back to school: notebook scontati e cuffie in regalo -

Everyeye Tech

Dopo aver riportato le offerte del Back To School di, è la volta di OnePlus che con l'avvicinarsi di Settembrele offerte per tornare al meglio tra i banchi di scuola. Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito di ...Interessante anche la promozione suX8 nella configurazione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, che passa a 229,90 Euro al posto di 259,90 Euro, mentreMagicBook X 1 4 con 8 ... Honor lancia le promozioni per il Back To School: tanti sconti per tutto settembre Anche OnePlus dà il via alle offerte per il Back To School, che propongono fino al 30% di sconto su tutti i prodotti.Honor lancia in giornata odierna le promozioni per il Back To School, che propongono tantissime offerte per tutto settembre.