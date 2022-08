Harry Styles ferma un concerto perché gli lanciano crocchette di pollo e risponde in italiano (Di martedì 30 agosto 2022) In attesa di vederlo nuovamente in Italia il 22 luglio 2023 alla RFC Arena (Campovolo), Harry Styles continua il suo tour in America, al Madison Square Garden di New York con diversi concerti in cartellone fino al 21 settembre. Ma qualcosa è andato storto la scorsa notte. Durante la performance, l’artista è stato raggiunto da alcune crocchette di pollo lanciate da un fan che, evidentemente, voleva attirare la sua attenzione. Riuscendoci. Harry Styles ha fermato lo show, ha raccolto la crocchetta di pollo da terra, chiedendo subito: “È un chicken nugget? Approccio interessante, molto interessante per attirare l’attenzione. Ma mi dispiace, non la mangio” e aggiungendo (a sorpresa) una frase in italiano “non mangio carne”. Scherzosamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) In attesa di vederlo nuovamente in Italia il 22 luglio 2023 alla RFC Arena (Campovolo),continua il suo tour in America, al Madison Square Garden di New York con diversi concerti in cartellone fino al 21 settembre. Ma qualcosa è andato storto la scorsa notte. Durante la performance, l’artista è stato raggiunto da alcunedilanciate da un fan che, evidentemente, voleva attirare la sua attenzione. Riuscendoci.hato lo show, ha raccolto la crocchetta dida terra, chiedendo subito: “È un chicken nugget? Approccio interessante, molto interessante per attirare l’attenzione. Ma mi dispiace, non la mangio” e aggiungendo (a sorpresa) una frase in“non mangio carne”. Scherzosamente ...

LiveNationIT : Emilia Romagna, domani occhi all’insù! C’è un messaggio per voi da parte di @Harry_Styles ?? - team_world : Congratulazioni al nostro @Harry_Styles per aver trionfato ai #VMAs nelle categorie Album of The Year, Best Pop e B… - team_world : Emilia Romagna, DOMANI occhi al cielo?? Su tutta la Costa Adriatica potrete leggere il messaggio in volo che… - GiuliaMarabini : RT @giuliloveslou: ?? Avvistato il cantante Harry Styles nei cieli dell’Emilia-Romagna! - _alecorsini : RT @adellovesharry: mia madre : vedi, le amiche tue si fidanzano io: mamma le mie amiche non conoscono harry styles -