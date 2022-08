Guerra Russia-Ucraina | ispettori Aiea a Zaporizhzhia Ue | Borrell | “Decisa la sospensione dell’accordo sui visti con la Russia” Zelensky alla Mostra del Cinema di Venezia | non dimenticateci

berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - ladyonorato : È fantastico: l’Europa si schiera in guerra contro la Russia, le appioppa sanzioni economiche ogni 2 mesi, demonizz… - Tg3web : Il rapporto di Michail Gorbaciov con gli Stati Uniti e l'Europa e la Russia. La critica del leader sulla guerra con… - liliann96506207 : @tg5med Finitela con le piagnucolose bugie riguardanti la Russia Se ci sarà la guerra questa volta la bugia tipo sv… - nevrotica9 : RT @byoblu: Il presidente ucraino @ZelenskyyUa è al centro delle polemiche interne ed esterne per la sua gestione del conflitto con la Russ… -

'Non vogliamo slegarci da quei russi che sono contrari allain Ucraina. Non vogliamo ...sui piedi' La decisione dell'Unione europea di sospendere il regime dei visti agevolati con lanon ...È stato grazie a lui che laè apparsa. Per questo credo sia una grande perdita per molti', ... ha rovinato un paese intero per il quale il popolo aveva lottato nella Grandepatriottica. ...(ASI) Oggi si apre a Vilnius il forum “Congresso della Russia libera”, che si definisce una piattaforma per parlare a nome di quei russi che non sostengono la politica di Vladimir Putin, in particolar ...L'ultimo leader sovietico se n'è andato a 91 anni dopo una lunga malattia alla Central Clinical Hospital di Mosca. Da Boris Johnson, che lo ha definito "un esempio", a Joe Biden, che lo ha descritto c ...