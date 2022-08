Guai in vista: il debito italiano diventa già più costoso (Di martedì 30 agosto 2022) Elezioni, caro bollette, inflazione e probabile recessione fanno schizzare gli interessi sui titoli di stato. Mps avverte: "una minor crescita potrebbe alimentare timori sul debito pubblico, con riflessi sullo spread”. Morra (Moneyfarm): “Dal nuovo governo decisioni tempestive” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 agosto 2022) Elezioni, caro bollette, inflazione e probabile recessione fanno schizzare gli interessi sui titoli di stato. Mps avverte: "una minor crescita potrebbe alimentare timori sulpubblico, con riflessi sullo spread”. Morra (Moneyfarm): “Dal nuovo governo decisioni tempestive”

