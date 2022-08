Grecia, costa ionica: terremoto di magnitudo 4,7 avvertito anche in Puglia e Calabria Scossa alle 5,49 (Di martedì 30 agosto 2022) Epicentro nella zona di Lefcada, costa ionica greca. Il terremoto di magnitudo 4,7 è stato avvertito anche nel sud Italia, in zone di Puglia e Calabria. Il sisma è stato registrato alle 5,49 ora italiana. L'articolo Grecia, costa ionica: terremoto di magnitudo 4,7 avvertito anche in Puglia e Calabria <small class="subtitle">Scossa alle 5,49</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 30 agosto 2022) Epicentro nella zona di Lefcada,greca. Ildi4,7 è statonel sud Italia, in zone di. Il sisma è stato registrato5,49 ora italiana. L'articolodi4,7in 5,49 proviene da Noi Notizie..

