Grande Fratello, arriva un nuovo indizio. Il video del vippone (Di martedì 30 agosto 2022) Grande Fratello: un nuovo indizio è stato pubblicato sull’account ufficiale del programma. Chi è il futuro vippone? Il video Ormai è una questione di giorni, è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del Grande Fratello Vip 7 che anche quest’anno vedrà al timone Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e la cantante Orietta Berti. Dal profilo social del conduttore e dell’account ufficiale del programma questa estate sono arrivati degli indovinelli e degli indizi per cercare di intrattenere e incuriosire il pubblico del noto reality. Adesso manca davvero poco e il Grande Fratello, che aprirà i battenti il 19 settembre, dal suo profilo ufficiale ha iniziato a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022): unè stato pubblicato sull’account ufficiale del programma. Chi è il futuro? IlOrmai è una questione di giorni, è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio delVip 7 che anche quest’anno vedrà al timone Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e la cantante Orietta Berti. Dal profilo social del conduttore e dell’account ufficiale del programma questa estate sonoti degli indovinelli e degli indizi per cercare di intrattenere e incuriosire il pubblico del noto reality. Adesso manca davvero poco e il, che aprirà i battenti il 19 settembre, dal suo profilo ufficiale ha iniziato a ...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - manuia66 : @LudovicoYellow @sequendendo Il due mi sembra Rocco del grande fratello,ora 5 stelle,se non ha cambiato che qui cam… - LudovicoYellow : @sequendendo @manuia66 Il 2 somiglia un po' a Pietro Taricone ma non sono convinto. Se così fosse, però, il legame… - Emanuel72607325 : Ora inizia il Grande Fratello, tra pochi giorni voglio un nuovo MIX di #jeru. Ho bisogno di un complesso di trash m… - alexis___97 : unpopular opinion: questo tizio non avrà più di 15 anni e se non hai un fratello più grande che ti fa ascoltare ste… -