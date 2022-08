Gosens può lasciare l’Inter: che offerta del Leverkusen (Di martedì 30 agosto 2022) Robin Gosens, a sorpresa, potrebbe lasciare l’Inter in queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayer Leverkusen avrebbe offerto un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro per l’esterno tedesco. Robin Gosens Interl’Inter potrebbe tentennare di fronte ad un’offerta del genere visti e considerati i problemi finanziari della proprietà nerazzurra, ma ciò che impedisce l’avanzamento della trattativa, al momento, è la mancanza di alternative nel ruolo di Gosens. Su quella fascia, mister Simone Inzaghi ha già perso Ivan Perisic, qualora andasse via anche il tedesco rimarrebbe il solo Federico Dimarco (utilizzato anche come ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Robin, a sorpresa, potrebbein queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayeravrebbe offerto un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro per l’esterno tedesco. RobinInterpotrebbe tentennare di fronte ad un’del genere visti e considerati i problemi finanziari della proprietà nerazzurra, ma ciò che impedisce l’avanzamento della trattativa, al momento, è la mancanza di alternative nel ruolo di. Su quella fascia, mister Simone Inzaghi ha già perso Ivan Perisic, qualora andasse via anche il tedesco rimarrebbe il solo Federico Dimarco (utilizzato anche come ...

FBiasin : “#Inter, incontro con il #BayerLeverkusen per #Gosens: offerto prestito oneroso con obbligo a 28 milioni di euro”.… - marcoconterio : ?? ??? Robin Gosens può lasciare l'#Inter. #Bayer04 in Italia, cerca un terzino in prestito (legato a uscita Sinkgrav… - H0leHarry : Ma veramente non si può criticare questa proprietà del cazzo? Cioè davvero parlare con oggettività equivale non ess… - SgroiCarlo : @MarcoBarzaghi Gosens x non giocare allora è fatta....xme Bastoni non è al top e poi con Di marco al suo posto si p… - fcin1908it : Gazzetta – Gosens, Bayer offre prestito: così no Inter. Ma tutto può cambiare se… -