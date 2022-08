Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti: famiglia, lavoro e vita privata (Di martedì 30 agosto 2022) I rumors sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti sono diventati sempre più insistenti, finché la notizia non è stata confermata poche ore fa: la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. Poco tempo fa era stata paparazzata, in compagnia di mamma Michelle, mentre acquistava un test di gravidanza in Sardegna, ma chi è il fidanzato? Si tratta di Goffredo Cerza con il quale sta insieme da circa 5 anni. Aurora sui vari social network è molto attiva, pubblicando spesso foto insieme al suo compagno, ma lui sembra essere più riservato, infatti si sa davvero poco. Chi è Goffredo Cerza? Goffredo nasce a Roma 26 anni fa, sotto il segno zodiacale del Capricorno, il 19 gennaio. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 agosto 2022) I rumors sulla presunta gravidanza disono diventati sempre più insistenti, finché la notizia non è stata confermata poche ore fa: la figlia di Michelle Hunziker e Erosdiventerà mamma per la prima volta. Poco tempo fa era stata paparazzata, in compagnia di mamma Michelle, mentre acquistava un test di gravidanza in Sardegna, ma chi è il? Si tratta dicon il quale sta insieme da circa 5 anni.sui vari social network è molto attiva, pubblicando spesso foto insieme al suo compagno, ma lui sembra essere più riservato, infatti si sa davvero poco. Chi ènasce a Roma 26 anni fa, sotto il segno zodiacale del Capricorno, il 19 gennaio. ...

