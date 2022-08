Goffredo Cerza | chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti | età | biografia | lavoro | genitori e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 agosto 2022) Una notizia che ormai sta facendo il giro di giornali, sociale e piattaforme mediatiche di tutta Italia: la cicogna è in arrivo per la giovane. Proprio lei, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ora, è in dolce attesa con il suo, con cui fa coppia fissa da oltre 5 anni. Tante cose li accomunano, e una cosa su tutte li distingue: mentre la 27enne è cresciuta sotto i riflettori, poco si sa dell’aitante giovane da anni accanto diche sta per renderla mamma per la prima volta. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lui. Chi ildiEcco il suo identikit: moro, fisico scolpito e uno sguardo oltremodo affascinante....