Gli Strumenti della Contabilità Industriale (Di martedì 30 agosto 2022) In precedenti articoli si è avuto modo di lambire il processo di Contabilità Industriale, fino a coglierne l’essenza. Ci siamo avvicinati parlando di costi, diretti ed indiretti. Abbiamo focalizzato la sua utilità sfatando l’apparente difficoltà di approccio. Sono maturi i tempi per inquadrare le possibili modalità della sua attivazione. Di modalità, invero, ce ne sono molte e tutte, dico proprio tutte, hanno due qualità simili: possono essere tremendamente efficaci o del tutto inutili. L’ago della bilancia tra i due ambiti, non vicinissimi tra di loro, è mosso dalla volontà dell’imprenditore. Partiamo da quello apparentemente più semplice: un sistema gestionale in grado di integrare Contabilità generale e Contabilità Industriale in modo assolutamente ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 30 agosto 2022) In precedenti articoli si è avuto modo di lambire il processo di, fino a coglierne l’essenza. Ci siamo avvicinati parlando di costi, diretti ed indiretti. Abbiamo focalizzato la sua utilità sfatando l’apparente difficoltà di approccio. Sono maturi i tempi per inquadrare le possibili modalitàsua attivazione. Di modalità, invero, ce ne sono molte e tutte, dico proprio tutte, hanno due qualità simili: possono essere tremendamente efficaci o del tutto inutili. L’agobilancia tra i due ambiti, non vicinissimi tra di loro, è mosso dalla volontà dell’imprenditore. Partiamo da quello apparentemente più semplice: un sistema gestionale in grado di integraregenerale ein modo assolutamente ...

marattin : Oggi Il Sole 24 Ore rivolge a tutti i partiti la domanda più importante:che soluzioni concrete avete per il caro-en… - giovamartinelli : @Gmrof1 @PMO_W '+26 miliardi per armamenti, di cui 7 da dimissionario'. Ovviamente, si tratta di cifre completament… - Aio_Ben : RT @erretti42: Per i politici d’accatto e i sedicenti giornalisti con il loro gne gne teso a far credere che il Governo Draghi,dimissionari… - donMimmo : RT @ernestolivero: Sarebbe bello se gli scienziati facessero un patto per non costruire più le armi. Le armi non bisogna costruirle e bisog… - demian_yexil : RT @erretti42: Per i politici d’accatto e i sedicenti giornalisti con il loro gne gne teso a far credere che il Governo Draghi,dimissionari… -