Gli sposi lasciano la chiesa sporca dopo il matrimonio: il sindaco li fa tornare per pulirla (Di martedì 30 agosto 2022) Il matrimonio è – si spera che sia – il giorno più bello nella vita di una coppia. Ma non bisogna dimenticare mai educazione, rispetto e buone maniere. Una coppia abruzzese, presa dalla gioia e dall'emozione del grande giorno, ha lasciato in condizioni disastrose la chiesa in cui era stato celebrato il loro matrimonio. Ma i neosposini non avevano fatto i conti con il temperamento del primo cittadino del paese. I due giovani avevano lasciato la chiesa sporca. Va bene l'emozione, va bene i festeggiamenti ma i luoghi sacri devono essere sempre e comunque rispettati. Soprattutto quando si tratta di veri e propri gioielli artistici come la stupenda chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta di Rosciolo, a Magliano dei Marsi, in Abruzzo. Marito e moglie, ...

