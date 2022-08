Gli “occhi” dell’Unione europea sul mare sono sciami di droni (Di martedì 30 agosto 2022) L'agenzia per la sicurezza marittima, Emsa, ha sviluppato negli anni numerosi appalti per servizi di droni da usare per sorvegliare i movimenti nei mari europei, ed è diventata una fidata alleata di Frontex. La prima puntata dell'inchiesta di Wired basata sui documenti ufficiali e sui contratti di Emsa Leggi su wired (Di martedì 30 agosto 2022) L'agenzia per la sicurezza marittima, Emsa, ha sviluppato negli anni numerosi appalti per servizi dida usare per sorvegliare i movimenti nei mari europei, ed è diventata una fidata alleata di Frontex. La prima puntata dell'inchiesta di Wired basata sui documenti ufficiali e sui contratti di Emsa

