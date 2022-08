Gli ispettori dell’Aiea sono a Kiev. Domani l’ispezione a Zaporizhzhia (Di martedì 30 agosto 2022) Un team di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), diretto alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come annunciato ieri, è arrivato a Kiev. Il direttore della stessa Agenzia, Rafael Grossi, ha fatto sapere che la squadra visiterà la centrale nucleare occupata dalle forze russe all’inizio del conflitto in Ucraina da mercoledì a sabato. Un team di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ispezionerà fino a sabato la centrale nucleare di Zaporizhzhia “Dobbiamo proteggere la sicurezza della più grande struttura nucleare dell’Ucraina e dell’Europa”, ha sottolineato il capo dell’Aiea che guida la missione sul campo. Intanto le autorità filo-russe di Energodar hanno di nuovo accusato le truppe ucraine di aver bombardato il territorio della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Un team didell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), diretto alla centrale nucleare di, come annunciato ieri, è arrivato a. Il direttore della stessa Agenzia, Rafael Grossi, ha fatto sapere che la squadra visiterà la centrale nucleare occupata dalle forze russe all’inizio del conflitto in Ucraina da mercoledì a sabato. Un team didell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ispezionerà fino a sabato la centrale nucleare di“Dobbiamo proteggere la sicurezza della più grande struttura nucleare dell’Ucraina e dell’Europa”, ha sottolineato il capoche guida la missione sul campo. Intanto le autorità filo-russe di Energodar hanno di nuovo accusato le truppe ucraine di aver bombardato il territorio della ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - fcolarieti : Gli ispettori dell'Aiea sono a Kiev. Domani l'ispezione a Zaporizhzhia. Grossi: 'Dobbiamo proteggere la sicurezza d… - AdornatoAntonio : RT @contropiano: Zaporizhzhia. In arrivo gli ispettori dell’Aiea. L’Ucraina cambia versione sui bombardamenti #Zaporizhzhia #Aiea #Ucraina… - CorriereUmbria : Missione Aiea a Zaporizhzhia, gli ispettori saranno alla centrale nucleare da domani a sabato #ucraina #aiea… - robymark1 : RT @angelo_falanga: Gli ucraini cercano il disastro nucleare, questi arrivi sono da parte ucraina, spero che gli ispettori lo capiscano, a… -