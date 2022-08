Giugliano. Ancora senza aule gli studenti del Marconi, Città metropolitana: “Soluzione entro fine settimana” (Di martedì 30 agosto 2022) Giugliano. Non c’è Ancora una Soluzione per gli alunni dell’istituto Marconi di Giugliano. Oggi c’è stata una riunione in Città metropolitana per trovare una sistemazione ai circa 1400 studenti che non hanno una sede per quest’anno scolastico, visto che l’edificio di via Basile dovrà essere oggetto di lavori di riqualificazione. Città metropolitana stamane ha fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022). Non c’èunaper gli alunni dell’istitutodi. Oggi c’è stata una riunione inper trovare una sistemazione ai circa 1400che non hanno una sede per quest’anno scolastico, visto che l’edificio di via Basile dovrà essere oggetto di lavori di riqualificazione.stamane ha fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

