Giordano non si tiene, come randella Calenda e Di Maio: giravolte clamorose (Di martedì 30 agosto 2022) Una partenza pirotecnica quella di Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4. Il conduttore esordisce nel buio dello studio e si rivolge al solito Donato. Nessuno si aspettava una campagna elettorale d'agosto ma tant'è, la situazione è questa e il giornalista lancia una canzone parodia, il classico tormentone estivo declinato sul voto balneare. "Parlano al futuro facendo promesse ama dimenticano il passato", afferma Giordano nella puntata di martedì 30 agosto, la prima della nuova stagione di Fuori dal coro, e passa in rassegna le "sentenze" dei politici, sempre disattese. Bentornati alla prima puntata di #Fuoridalcoro Vi siamo mancati? Voi tantissimo pic.twitter.com/Ah386OlEl8 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) August 30, 2022 come quando Carlo Calenda aveva detto: "Di Matteo Renzi non mi ...

HFidanken : RT @proteina0: ATTENZIONE ULTIME NOTIZIE ALLA DOMANDA DI MARIO GIORDANO TRASMISSIONE FUORI DAL CORO ALLA MELONI SE ERA FAVOREVOLE AD ELIMIN… - GiuseppeDiGraz3 : @LauraC99417861 @GiorgiaMeloni È scritto a chiare lettere nel programma NO ..basta col dire cazzate....si risponde… - proteina0 : ATTENZIONE ULTIME NOTIZIE ALLA DOMANDA DI MARIO GIORDANO TRASMISSIONE FUORI DAL CORO ALLA MELONI SE ERA FAVOREVOLE… - giori_nicola : Giordano ha chiesto alla Nana della Garbatella se può escludere l'obbligo cacchinale... La nana stronza non ha parl… - MileUnadura : Appena ascoltato la Meloni in diretta su Fuori dal Coro. Incalzata da Giordano sull'obbligo vaccinale ha glissato.… -