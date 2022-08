Gigi Cagni: «Dybala non ha personalità. Oramai ha 28 anni, non cambierà mai» (Di martedì 30 agosto 2022) Intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, all’ex allenatore Gigi Cagni viene chiesta una opinione sulle prime tre partite in giallorosso di Dybala. Per Cagni, l’argentino non ha personalità. «Giudico un giocatore che per me doveva essere un grandissimo giocatore, tra i migliori al mondo, ma non ha mai dimostrato le qualità che ha, perché gli manca la personalità. Possiamo dire quello che vogliamo, Oramai ha 28 anni e non cambierà mai. Nell’ultima partita ha fatto un passaggio che poteva fare chiunque, questa mezza rovesciata da cui poi è nato il gol, e l’hanno fatto passare come un assist o chissà che… Dai giocatori come lui pretenderei cose diverse. Se Mourinho può dargli una mano? Spero di sì, ma puoi avere tutti gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, all’ex allenatoreviene chiesta una opinione sulle prime tre partite in giallorosso di. Per, l’argentino non ha. «Giudico un giocatore che per me doveva essere un grandissimo giocatore, tra i migliori al mondo, ma non ha mai dimostrato le qualità che ha, perché gli manca la. Possiamo dire quello che vogliamo,ha 28e nonmai. Nell’ultima partita ha fatto un passaggio che poteva fare chiunque, questa mezza rovesciata da cui poi è nato il gol, e l’hanno fatto passare come un assist o chissà che… Dai giocatori come lui pretenderei cose diverse. Se Mourinho può dargli una mano? Spero di sì, ma puoi avere tutti gli ...

liottagio : Gigi Cagni parla con risentimento dell'Inter. Anche le scelte lessicali sono pesanti, c'è un odio malcelato. Siete… - napolista : Gigi Cagni: «#Dybala non ha personalità. Oramai ha 28 anni, non cambierà mai» A Tmw Radio. «Nell’ultima partita ha… - Sanfra1407 : @fcin1908it Però... Il grande Cagni... Il grande irreprensibile Gigi Cagni... Non sapevo facesse anche l'allenatore di calcio - tuttointer24 : Inter, Gigi Cagni contro Inzaghi: “Con questi ritmi saranno dolori in Europa” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - GiulioSorace : @MyFriendDario78 Beh, sottovaluti gli interventi di Gigi Cagni -