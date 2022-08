Gf Vip 7, una famosa cantante è ufficialmente nel cast (Di martedì 30 agosto 2022) Manca poco meno di un mese all’inizio del Gf Vip 7 e sui social si moltiplicano gli indizi sui Vipponi che il 19 settembre varcheranno la porta rossa e diventeranno a tutti gli effetti i nuovi concorrenti del reality. Il primo concorrente ufficiale della trasmissione condotta da Alfonso Signorini è lo stylist Giovanni Ciacci, voluto dal direttore del settimanale Chi per trattare la delicata tematica della sieropositività. Oltre a lui sembrano ormai certi Carolina Marconi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria, sui quali sono comparsi diversi indizi pubblicati dalla pagina ufficiale del programma. Nelle ultime ore, però, il portale Biccy.it – riportando l’indiscrezione di DiPiù – ha svelato il nome di un altro personaggio dello spettacolo pronto a far parte della settima edizione del reality: si tratta di Wilma Goich, la celebre cantante che ha segnato la storia della ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Manca poco meno di un mese all’inizio del Gf Vip 7 e sui social si moltiplicano gli indizi sui Vipponi che il 19 settembre varcheranno la porta rossa e diventeranno a tutti gli effetti i nuovi concorrenti del reality. Il primo concorrente ufficiale della trasmissione condotta da Alfonso Signorini è lo stylist Giovanni Ciacci, voluto dal direttore del settimanale Chi per trattare la delicata tematica della sieropositività. Oltre a lui sembrano ormai certi Carolina Marconi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria, sui quali sono comparsi diversi indizi pubblicati dalla pagina ufficiale del programma. Nelle ultime ore, però, il portale Biccy.it – riportando l’indiscrezione di DiPiù – ha svelato il nome di un altro personaggio dello spettacolo pronto a far parte della settima edizione del reality: si tratta di Wilma Goich, la celebreche ha segnato la storia della ...

