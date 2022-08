Gestione rifiuti e discarica di Roncigliano | i sindaci del comprensorio si incontrano ad Ardea

(Di martedì 30 agosto 2022)– Nei giorni scorsi, il Sindaco diMaurizio Cremonini ha invitato i colleghi deldei Castelli Romani e di Pomezia per una tavola rotonda sul tema delladei, con particolare attenzione alla situazione legata alladie alla possibile realizzazione di un termovalorizzatore nell’area industriale di Santa Palomba, territorialmente appartenente a Roma, ma di fatto molto più vicina ad, Pomezia, Albano Laziale, e Ariccia, oltre che ad altri territori della Città Metropolitana. L’incontro è in programma domani mattina (31 agosto 2022), alle ore 10.00, nell’Aula Consiliare “Sandro Pertini” di via Laurentina. Le Associazioni, i Comitati, la Stampa e la cittadinanza sono invitati a ...

Mov5Stelle : ?? PROMOZIONE VUOTO A RENDERE Al costante miglioramento della capacità di gestione del ciclo dei rifiuti va affian… - alespool62 : RT @Mov5Stelle: ?? PROMOZIONE VUOTO A RENDERE Al costante miglioramento della capacità di gestione del ciclo dei rifiuti va affiancata una… - rapisarda_beppe : RT @Mov5Stelle: ?? PROMOZIONE VUOTO A RENDERE Al costante miglioramento della capacità di gestione del ciclo dei rifiuti va affiancata una… - dariochierchia : RT @Mov5Stelle: ?? PROMOZIONE VUOTO A RENDERE Al costante miglioramento della capacità di gestione del ciclo dei rifiuti va affiancata una… - StefaniaUgatti1 : RT @Mov5Stelle: ?? PROMOZIONE VUOTO A RENDERE Al costante miglioramento della capacità di gestione del ciclo dei rifiuti va affiancata una… -

In calo dell'1,6%, invece, la spesa per il servizio dideiurbani registrata negli ultimi 5 anni. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cui dal 2018 è affidata la ...Il sindaco Rossi, in pieno clima elettorale, informa la cittadinanza che, dopo oltre 4 anni di disastri nelladei, che hanno portato al crollo della differenziata dal 57% (percentuale alla quale l'avevano condotta i commissari straordinari) al 40% (a dimostrazione che il problema non sono ...Il sindaco Rossi, in pieno clima elettorale, informa la cittadinanza che, dopo oltre 4 anni di disastri nella gestione dei rifiuti, che hanno portato al crollo della differenziata dal 57% (percentuale ...Mondragone (Caserta) - E' una situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più insostenibile ed è stata, per l'attuale sindaco Francesco Lavanga ...