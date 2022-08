Gerry Scotti scioglie il silenzio su Totti e Ilary | Vi dico cosa ne penso io

fraversion : il ritorno di #CadutaLibera, vent’anni di preserali, Passaparola, le radici, il vino e la provincia, le amicizie, l… - QuiMediaset_it : Ottimo esordio per l'11° edizione di #CadutaLibera, che sfiora il 20% di share sul pubblico attivo. Giancarlo Scher… - fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - monikazzzzzz : RT @xv4leriax: @belladinotte23 Gerry scotti - p3800493059 : @0o_JeSsy_o0 Penso, non lo sentito alla radio,che sia a CADUTA LIBERA di Gerry Scotti. Puntata speciale la domenica… -

Spettacoloe la frecciatina alla Rai: la domanda su Raffaella Carrà [...] Il conduttore ha iniziato ieri la nuova stagione di Caduta libera, ma durante una domanda [...] Un altro aspetto ...Totti e Ilary,svela un retroscena inedito: 'Speravo durasse per sempre'. Ecco cos'ha detto Federico Fashion Style come sta, in ospedale per un intervento a sorpresa. 'Sono molto felice' ...Lo posso ufficializzare per la prima volta ma se sarà maschio o femmina lo diranno mio figlio Edoardo e sua moglie Ginevra». Quando ha visto Caduta libera per la prima volta ha… Leggi ...Durante la prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina alla Rai che non è certo passata inosservata ...