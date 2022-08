Germania, l’inflazione riprende a salire in agosto. In Belgio il carovita torna sui valori del 1976. Domani i dati di Italia e zona euro (Di martedì 30 agosto 2022) Il tasso di inflazione in Germania ad agosto è nuovamente salito toccando il 7,9%. Se armonizzato ai criteri di calcolo europei il carovita si attesta all’8,8% ossia il valore più elevato da 40 anni. I prezzi dell’energia sono saliti in un anno di oltre il 35%, quelli degli alimentari del 16,6%. La risalita dell’inflazione è avvenuta nonostante il governo abbia introdotto una serie di misure per calmierare i costi dei trasporti e le bollette. Interventi che, se non rinnovati, termineranno a settembre. La Banca centrale tedesca (Bundesbank) si attende che l’inflazione raggiunga il 10% negli ultimi mesi del 2022. l’inflazione è cresciuta anche in Belgio dove ha raggiunto il 9,9%, il livello più alto registrato dal marzo del 1976. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Il tasso di inflazione inadè nuovamente salito toccando il 7,9%. Se armonizzato ai criteri di calcolopei ilsi attesta all’8,8% ossia il valore più elevato da 40 anni. I prezzi dell’energia sono saliti in un anno di oltre il 35%, quelli degli alimentari del 16,6%. La risalita delè avvenuta nonostante il governo abbia introdotto una serie di misure per calmierare i costi dei trasporti e le bollette. Interventi che, se non rinnovati, termineranno a settembre. La Banca centrale tedesca (Bundesbank) si attende cheraggiunga il 10% negli ultimi mesi del 2022.è cresciuta anche indove ha raggiunto il 9,9%, il livello più alto registrato dal marzo del. ...

