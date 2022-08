Genova, l’ospedale San Martino sospende per tre mesi gli interventi chirurgici programmati: manca personale (Di martedì 30 agosto 2022) Per la prima volta nella sua storia, l’ospedale San Martino di Genova sospenderà per tre mesi gli interventi chirurgici programmati e darà invece priorità solo a urgenze e alle operazioni oncologiche. Si tratta del centro ospedaliero più grande della Liguria e la causa è la carenza del personale. La decisione ha scatenato le reazioni dell’opposizione in Consiglio regionale: “La sospensione è un provvedimento senza precedenti che dimostra l’incapacità della Giunta Toti di gestire e risolvere i problemi della sanità ligure”, ha denunciato il gruppo del Partito Democratico, “Solo al San Martino mancano 230 infermieri, e il direttore generale dell’ospedale parla di una pesante carenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Per la prima volta nella sua storia,Sandirà per treglie darà invece priorità solo a urgenze e alle operazioni oncologiche. Si tratta del centro ospedaliero più grande della Liguria e la causa è la carenza del. La decisione ha scatenato le reazioni dell’opposizione in Consiglio regionale: “La sospensione è un provvedimento senza precedenti che dimostra l’incapacità della Giunta Toti di gestire e risolvere i problemi della sanità ligure”, ha denunciato il gruppo del Partito Democratico, “Solo al Sanno 230 infermieri, e il direttore generale delparla di una pesante carenza di ...

