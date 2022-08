Gazzetta – La Salernitana e il sogno Batshuayi | c’è l’apertura | la richiesta del Chelsea | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-29 18:43:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla GdS: Ladel presidente Iervolino ha fatto sognare i tifosi sul campo, con la salvezza insperata ottenuta nella scorsa stagione. E in questa estate ci sta provando anche sul, con obiettivi dichiarati e non (da Cavani in giù) di primissimo livello. Un grande attaccante, con esperienza internazionale, è già arrivato: Boulaye Dia. Presto a lui potrebbe aggiungersene un altro: Michy. IL PUNTO COL– Il ds Morgan De Sanctis ha avviato la scorsa settimana i contatti col, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto a cui ha ricevuto, in risposta, ladi inserire l’obbligo. ...