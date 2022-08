Gazprom taglia il gas alla Francia | il presidente Macron convoca il Consiglio di difesa e sicurezza

(Di martedì 30 agosto 2022)il gas: la notizia è arrivata da un comunicato ufficiale della compagnia energetica francese Engie. Così ilEmmanuelnon si è fatto attendere ed hato ildiil gasL’emergenza del gas in Europa continua e non ci sono buone notizie per la. Infatti, Gazrpom ha annunciato una riduzione delle forniturea partire da giovedì 1 settembre a causa di divergenze interpretative su alcuni contratti di fornitura. L’annuncio è arrivato dcompagnia energetica ...

La nota di Engie ""ha informato Engie di una riduzione delle consegne di gas, a partire da oggi, a causa di un disaccordo tra le parti sull applicazione di alcuni contratti", ha affermato ...il gas alla Francia : la notizia è arrivata da un comunicato ufficiale della compagnia energetica francese Engie. Così il presidente Emmanuel Macron non si è fatto attendere ed ha ...S&P rivede al ribasso le stime per l’economia europea in caso di stop totale e boccia la “Gasumlage”, la tassa introdotta a inizio agosto (con entrata in vigore a ottobre) sui consumi di gas al dettag ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per venerdì il Consiglio nazionale di difesa e sicurezza (SDSN): «Poiché le forniture di gas ed elettricità sono di interesse vitale per il Paese, l ...