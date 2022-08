Gas, siamo ostaggi della Borsa olandese. C'è l'ombra di Putin (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi energetica in Europa è sempre più grave. Anche l'Ue si è mossa ieri con l'intervento della presidente von der Leyen che ha aperto ad una possibilità di inserire un tetto al prezzo del metano. Ma convincere tutti i 27 Paesi non sarà facile, in particolare uno: l'Olanda. Nella Borsa di Amsterdam, infatti - si legge sulla Stampa - si crea il prezzo folle del metano che scatena l’inflazione, minaccia la recessione e ci fa rischiare un inverno al freddo. Il mercato olandese Ttf viene accusato di ingigantire il problema lasciando libera la speculazione, e il governo dei Paesi Bassi è biasimato nel resto d’Europa perché cavalca l’onda e boicotta l’idea di un tetto al prezzo del gas. "Ad Amsterdam - spiega alla Stampa Giovanni Battista Zorzoli, presidente dell’Associazione italiana degli economisti dell’energia - è stata attribuita la ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi energetica in Europa è sempre più grave. Anche l'Ue si è mossa ieri con l'interventopresidente von der Leyen che ha aperto ad una possibilità di inserire un tetto al prezzo del metano. Ma convincere tutti i 27 Paesi non sarà facile, in particolare uno: l'Olanda. Nelladi Amsterdam, infatti - si legge sulla Stampa - si crea il prezzo folle del metano che scatena l’inflazione, minaccia la recessione e ci fa rischiare un inverno al freddo. Il mercatoTtf viene accusato di ingigantire il problema lasciando libera la speculazione, e il governo dei Paesi Bassi è biasimato nel resto d’Europa perché cavalca l’onda e boicotta l’idea di un tetto al prezzo del gas. "Ad Amsterdam - spiega alla Stampa Giovanni Battista Zorzoli, presidente dell’Associazione italiana degli economisti dell’energia - è stata attribuita la ...

