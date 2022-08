Gas, si ferma ancora il Nord Stream: Gazprom conferma lo stop per tre giorni dal 31 agosto al 3 settembre (Di martedì 30 agosto 2022) La multinazionale russa Gazprom ha confermato l’interruzione del trasporto di gas dalla Russia all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream da domani a sabato: «Sarà fermato dal 31 agosto al 3 settembre per attività di manutenzione», ha fatto sapere la Tass. L’annuncio della sospensione era stato già dato una settimana fa dallo stesso colosso russo sul suo canale Telegram. In queste ore il prezzo del gas, che pure continua ad attestarsi su livelli elevati, ha subito una considerevole diminuzione, scendendo al di sotto dei 260 euro al megawattora. Un calo che dimostra fiducia nel fatto che i Paesi dell’Unione europea riescano ad arrivare a stabilire un tetto ai prezzi. Intanto, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che in media, in Ue, si ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) La multinazionale russaha conto l’interruzione del trasporto di gas dalla Russia all’Europa attraverso il gasdottoda domani a sabato: «Saràto dal 31al 3per attività di manutenzione», ha fatto sapere la Tass. L’annuncio della sospensione era stato già dato una settimana fa dallo stesso colosso russo sul suo canale Telegram. In queste ore il prezzo del gas, che pure continua ad attestarsi su livelli elevati, ha subito una considerevole diminuzione, scendendo al di sotto dei 260 euro al megawattora. Un calo che dimostra fiducia nel fatto che i Paesi dell’Unione europea riescano ad arrivare a stabilire un tetto ai prezzi. Intanto, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che in media, in Ue, si ...

