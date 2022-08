Gas Russia | Gazprom riduce forniture a francese Engie

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – La società di fornitura energeticaha riferito che il colosso russoha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall’inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell’applicazione di alcuni contratti. “ha informatodi una riduzione delle consegne di gas, ad oggi, a causa di un disaccordo tra le parti sull’applicazione di alcuni contratti”, ha spiegato la società che è un player mondiale del settore in un comunicato. In tal senso,ha ricordato che la fornitura diera notevolmente diminuita dall’inizio della guerra in Ucraina, alla fine dello scorso febbraio, con un flusso mensile recente di circa 1,5 TWh, a fronte di ...

Un prima proposta è quella del cosiddetto price cap , un tetto al prezzo per l'acquisto dinaturale dalla. La misura è stata sostenuta negli scorsi mesi soprattutto dal Presidente del ...Outlook UE aggiornato. Italia soffre meno di Germania . In uno scenario avverso in cui ladovesse fermare del tutto le esportazioni diverso l'Europa e si rendesse necessario il razionamento obbligatorio dei consumi nella Ue, la Germania cadrebbe in recessione, la crescita dell'... I "caldi saluti" di Medvedev all'Europa: "Entro la fine dell'anno il gas toccherà i 5mila euro" Load Error Inoltre, la Russia fa sapere - tramite il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass - di essere sempre pronta ad onorare i suoi obblighi per le forniture di gas ai Paesi ...Roma, 30 ago. (askanews) - In uno scenario al ribasso in cui la Russia tagliasse le esportazioni di gas verso l'Europa e scattasse un ...