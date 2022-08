Gas, prezzo in calo a 258 euro al megawattora (Di martedì 30 agosto 2022) Prezzi in calo per il gas naturale. Sulla piattaforma Ttf, alla borsa di Amsterdam, il future di settembre viene quotato a 258 euro al megawattora in diminuzione del 5,36%. 30 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Prezzi inper il gas naturale. Sulla piattaforma Ttf, alla borsa di Amsterdam, il future di settembre viene quotato a 258alin diminuzione del 5,36%. 30 agosto 2022

ilfoglio_it : Ora che la Germania ha tolto il veto sul tetto al prezzo del gas, la Commissione è più libera di presentare le sue… - BentivogliMarco : Salvini, Meloni e Berlusconi e Conte, dopo aver fatto cadere #Draghi gli chiedono un #armistizio affinché vari un… - Maumol : Putin gioca con le forniture di gas per aumentare il prezzo e mettere in difficoltà i Paesi occidentali al fine di… - GiusPecoraro : RT @Libdem19: Per quanto possa costare il ricatto della #Russia sul #gas, la #libertà non ha prezzo. È in gioco c’è la libertà dell’#Europa… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: è bastata un‘apertura del governo tedesco alla fissazione di un tetto per far scendere i prezzi del 2… -